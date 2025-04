Nienburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen 1. FSV Nienburg und SG Reußen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 44 Zuschauer waren in der Exte Arena am Steinbruch live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Marcel Klein (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Insgesamt zwei Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SG Reußen

1. FSV Nienburg: Held – Hausdorf, Finze, Zenker, Schmilorz, Knop, Lietz (64. Dobrin), Neumeister, Knöfler (75. Ebeling), Dauch (81. Baer), Schmidt

SG Reußen: Harre – Schicha, Märtens, Flaschina, Köhler, Schulz, Knorr (65. Schinköthe), Gewinner, Benze, Broda, Czaplicki

; Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Andreas Behling, Frank Sanetra; Zuschauer: 44