Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. FSV Nienburg und SG Reußen am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Nienburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem 1. FSV Nienburg und SG Reußen. 44 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Exte Arena am Steinbruch. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Marcel Klein (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Insgesamt zwei Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SG Reußen

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Knöfler (75. Ebeling), Schmilorz, Neumeister, Finze, Knop, Lietz (64. Dobrin), Hausdorf, Schmidt, Dauch (81. Baer)

SG Reußen: Harre – Gewinner, Schulz, Flaschina, Knorr (65. Schinköthe), Broda, Märtens, Benze, Schicha, Czaplicki, Köhler

; Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Andreas Behling, Frank Sanetra; Zuschauer: 44