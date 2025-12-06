Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 7:2 (6:1) ging der SV Eintra. Lüttchendorf von Trainer Christian Bölke aus dem Duell mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

7:2 – SV Eintra. Lüttchendorf in der Partie gegen FC Eintracht Köthen deutlich souverän

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 7:2 (6:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Kevin Friese (5.) erzielt wurde.

SV Eintra. Lüttchendorf Kopf an Kopf mit FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 5

Unentschieden. Die Mansfelder revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Alhassana Diawara (Köthen) den Ball über die Linie bringen (87.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Horlbog, Siebald, Stoye (71. Obeid), Kolle, Schulze, Siebenhühner, Gerlach, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Fiebiger

FC Eintracht Köthen: Münzner – Sawaneh (69. Al-Ghashm), Finze, Winter (64. Guemache), Friese (79. Dannenberg), Arolu, Dzwonik, Diawara, Kallenbach, Becker, Abou (63. Passou Bitalounani)

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38