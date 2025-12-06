Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (6:1) wider.

7:2 – SV Eintra. Lüttchendorf in der Begegnung mit FC Eintracht Köthen deutlich souverän

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen am Samstag 7:2 (6:1) getrennt.

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Friese den Ball ins Netz (5.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Mansfelder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Alhassana Diawara (Köthen) den Ball über die Linie bringen (87.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Fiebiger, Schlegel, Stoye (71. Obeid), Siebald, Gerlach, Horlbog, Kolle, Siebenhühner, Kalalib Alshabi (83. Bölke)

FC Eintracht Köthen: Münzner – Friese (79. Dannenberg), Winter (64. Guemache), Dzwonik, Finze, Kallenbach, Diawara, Sawaneh (69. Al-Ghashm), Abou (63. Passou Bitalounani), Arolu, Becker

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38