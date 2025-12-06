Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (6:1) wider.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (6:1).

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Friese den Ball ins Netz (5.).

Minute 5 SV Eintra. Lüttchendorf gleichauf mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Mansfelder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Alhassana Diawara den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (87.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Köther aber nicht mehr ausgleichen. Der SV Eintra. Lüttchendorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Fiebiger, Gerlach, Horlbog, Siebald, Schlegel, Schulze, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Stoye (71. Obeid), Kolle, Siebenhühner

FC Eintracht Köthen: Münzner – Arolu, Dzwonik, Winter (64. Guemache), Abou (63. Passou Bitalounani), Diawara, Kallenbach, Becker, Friese (79. Dannenberg), Finze, Sawaneh (69. Al-Ghashm)

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38