Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 7:2 (6:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Friese den Ball ins Netz (5.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Mansfelder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog, Stoye (71. Obeid), Schulze, Siebenhühner, Gerlach, Kolle, Fiebiger, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Siebald, Schlegel

FC Eintracht Köthen: Münzner – Arolu, Kallenbach, Becker, Sawaneh (69. Al-Ghashm), Finze, Diawara, Winter (64. Guemache), Abou (63. Passou Bitalounani), Friese (79. Dannenberg), Dzwonik

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38