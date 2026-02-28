Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Matthias Wirth und sein Team Turbine Halle II gegen die SG Reußen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

6:2 – Turbine Halle II in der Partie gegen SG Reußen deutlich souverän

Halle/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die Turbine Halle II und die SG Reußen am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

Spieler Nummer 4 traf für die SG Reußen in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (22.). Die Landsberger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Diego Canabate Kasparek der Torschütze (29.).

1:1 für Turbine Halle II und SG Reußen – 29. Minute

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Halle erspielte sich die Führung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 15, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Turbine Halle II sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Brülls (59. Büchner), Hayatou (73. Teichler), Kasparek (69. Bertram), Kahle, Kuske, Zahn, Titonis, Kochmann, Braunschweig (69. Dannemann), Nultsch (59. Kallen)

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84