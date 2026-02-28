Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 6:2 (4:1) ging die Turbine Halle II von Coach Matthias Wirth aus dem Kräftemessen mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die Turbine Halle II und die SG Reußen am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

Nach nur 17 Minuten schoss Spieler Nummer 4 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen musste einmal Gelb hinnehmen (22.). Die Landsberger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Diego Canabate Kasparek der Torschütze (29.).

Es stand Unentschieden. Der Turbine Halle II konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Schon vier Spielminuten später konnte Spieler Nummer 15 (Reußen) den Ball über die Linie bringen (87.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Zahn, Kuske, Titonis, Braunschweig (69. Dannemann), Brülls (59. Büchner), Kochmann, Hayatou (73. Teichler), Kahle, Nultsch (59. Kallen), Kasparek (69. Bertram)

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84