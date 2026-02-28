Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Matthias Wirth und sein Team Turbine Halle II gegen die SG Reußen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

Spieler Nummer 4 (SG Reußen) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen musste einmal Gelb hinnehmen (22.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Diego Canabate Kasparek (29.) erzielt wurde.

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team konnte weiter vorlegen und errang einen Vorsprung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 15, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Hallenser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Titonis, Nultsch (59. Kallen), Zahn, Kasparek (69. Bertram), Hayatou (73. Teichler), Kuske, Kochmann, Kahle, Braunschweig (69. Dannemann), Brülls (59. Büchner)

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84