Die Turbine Halle II unter Leitung von Trainer Matthias Wirth feierte einen überlegenen Erfolg über die SG Reußen mit einem 6:2 (4:1) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und die SG Reußen ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:2 (4:1).

In Minute 17 schoss Spieler Nummer 4 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (22.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Diego Canabate Kasparek (29.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle II und SG Reußen – Minute 29

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Halle ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 15, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Hayatou (73. Teichler), Kahle, Titonis, Kuske, Zahn, Brülls (59. Büchner), Kasparek (69. Bertram), Braunschweig (69. Dannemann), Nultsch (59. Kallen), Kochmann

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84