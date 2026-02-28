Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Matthias Wirth und sein Team Turbine Halle II gegen die SG Reußen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und die SG Reußen haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 6:2 (4:1).

Spieler Nummer 4 (SG Reußen) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (22.). Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Diego Canabate Kasparek den Ball ins Netz (29.).

Minute 29 Turbine Halle II gleichauf mit SG Reußen – 1:1

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team legte sich ins Zeug und erkämpfte sich einen Vorsprung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Spieler Nummer 15 den Ball über die Torlinie bugsierte (87.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Landsberger aber nicht mehr einholen. Die Turbine Halle II sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Zahn, Hayatou (73. Teichler), Kuske, Brülls (59. Büchner), Titonis, Kasparek (69. Bertram), Kahle, Kochmann, Braunschweig (69. Dannemann), Nultsch (59. Kallen)

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84