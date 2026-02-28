Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Matthias Wirth und sein Team Turbine Halle II gegen die SG Reußen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die Turbine Halle II und die SG Reußen am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

In Minute 17 schoss Spieler Nummer 4 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (22.). Die Landsberger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Diego Canabate Kasparek der Torschütze (29.).

Turbine Halle II Kopf an Kopf mit SG Reußen – 1:1 in Minute 29

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team legte nochmal nach und erkämpfte sich die Führung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Bereits vier Minuten später konnte Spieler Nummer 15 (Reußen) den Ball über die Linie bringen (87.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Turbine Halle II sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Kasparek (69. Bertram), Zahn, Braunschweig (69. Dannemann), Hayatou (73. Teichler), Nultsch (59. Kallen), Titonis, Brülls (59. Büchner), Kochmann, Kahle, Kuske

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84