Die Turbine Halle II unter Leitung von Trainer Matthias Wirth feierte ein deutliches Ergebnis über die SG Reußen mit einem 6:2 (4:1) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Nach lediglich 17 Minuten schoss Spieler Nummer 4 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (22.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Diego Canabate Kasparek den Ball ins Netz (29.).

Es stand Unentschieden. Der Turbine Halle II konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Schon vier Spielminuten später konnte Spieler Nummer 15 (Reußen) den Ball über die Linie bringen (87.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Hallenser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Titonis, Kochmann, Kasparek (69. Bertram), Kuske, Kahle, Nultsch (59. Kallen), Braunschweig (69. Dannemann), Brülls (59. Büchner), Zahn, Hayatou (73. Teichler)

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84