Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 6:1 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Trainer Marcus Niemeier aus dem Duell mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. 6:1 (2:0) in Halle-Ammendorf: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Marcus Niemeier, der BSV Halle-Ammendorf II, am Samstag im Tor der Gegner aus Reußen untergebracht.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Marcus Niemeier vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lennart Klein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Tobias Unger (43.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II führt nach 43 Minuten 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marcus Niemeier im gegnerischen Tor. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Bereits eine Minute später konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Reußen erzielen (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Kirchbach (57. Walter), Unger (59. Schmidt), Piven, Dabel (57. Geißler), Klein, Kanditt, Ivanov (64. Beyer), Thurm, Gehrke-Walther

SG Reußen: Harre – Czaplicki, Herrmann, Drewlo (63. Förderreuther), Benze, Besser, Grobstich (63. Krüger), Broda, Gewinner, Schulz, Schicha

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35