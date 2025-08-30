Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Marcus Niemeier und sein Team BSV Halle-Ammendorf II gegen die SG Reußen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (2:0) wider.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Samstag dem Kontrahenten aus Reußen ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marcus Niemeier am Ende der ersten Halbzeit, als Lennart Klein für Halle-Ammendorf traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Tobias Unger der Torschütze (43.).

BSV Halle-Ammendorf II führt in Minute 43 mit 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marcus Niemeier im gegnerischen Tor. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (88.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kanditt, Klein, Gehrke-Walther, Kirchbach (57. Walter), Ivanov (64. Beyer), Unger (59. Schmidt), Dabel (57. Geißler), Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Piven, Thurm

SG Reußen: Harre – Broda, Grobstich (63. Krüger), Drewlo (63. Förderreuther), Schulz, Gewinner, Czaplicki, Schicha, Besser, Benze, Herrmann

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35