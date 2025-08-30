Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 6:1 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Coach Marcus Niemeier aus dem Kräftemessen mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. 6:1 (2:0) in Halle-Ammendorf: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Marcus Niemeier, der BSV Halle-Ammendorf II, am Samstag im Tor der Gäste aus Reußen untergebracht.

Lennart Klein (BSV Halle-Ammendorf II) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tobias Unger den Ball ins Netz (43.).

BSV Halle-Ammendorf II führt in Minute 43 mit 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Schon eine Spielminute später konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Reußen erzielen (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kirchbach (57. Walter), Thurm, Piven, Ivanov (64. Beyer), Kanditt, Klein, Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Unger (59. Schmidt), Dabel (57. Geißler), Gehrke-Walther

SG Reußen: Harre – Schulz, Gewinner, Czaplicki, Broda, Besser, Herrmann, Drewlo (63. Förderreuther), Grobstich (63. Krüger), Schicha, Benze

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35