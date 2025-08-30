Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Marcus Niemeier und sein Team BSV Halle-Ammendorf II gegen die SG Reußen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (2:0) wider.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Samstag dem Kontrahenten aus Reußen überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Marcus Niemeier vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lennart Klein das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (39.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Tobias Unger (43.) erzielt wurde.

Minute 43: BSV Halle-Ammendorf II führt mit zwei Toren

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nur eine Minute später konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Reußen erzielen (88.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Unger (59. Schmidt), Klein, Kanditt, Gehrke-Walther, Thurm, Ivanov (64. Beyer), Dabel (57. Geißler), Piven, Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Kirchbach (57. Walter)

SG Reußen: Harre – Czaplicki, Grobstich (63. Krüger), Drewlo (63. Förderreuther), Herrmann, Schicha, Besser, Benze, Gewinner, Schulz, Broda

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35