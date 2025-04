Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der 1. FSV Nienburg ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:2).

Nach gerade einmal elf Minuten schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Zörbiger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Eric Schmilorz der Torschütze (12.).

Zörbiger FC Kopf an Kopf mit 1. FSV Nienburg – 1:1 in Minute 12

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Nienburg erspielte sich die Führung. Andreas Knop versenkte den Ball in der 19. Spielminute. Die Zörbiger blieben ihnen auf den Fersen. Kleewein schoss und traf in Spielminute 29, gefolgt von Pascal Hempel und Philipp Lorenz (64., 77.). Die Nienburger blieben ihnen auf den Fersen. Dusan Dobrin versenkte den Ball in der 80. Minute. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 18

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Colin Seliger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (84.). Damit war der Sieg der Zörbiger gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. FSV Nienburg

Zörbiger FC: Bellstedt – Moreno Silva (72. Janders), Matthias, Kleewein (64. Lindemann), Seliger (86. Geßner), Lorenz (83. Schönburg), Deidok, Hempel, Schmidt, Teichert (47. Schindler), Oertel

1. FSV Nienburg: Masurek – Lietz (77. Totzke), Knop, Neumeister (81. Knöfler), Hensel (69. Schmidt), Schmilorz (54. Dobrin), Zenker, Hausdorf, Finze, Dauch (26. Kümmel), Günther

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (11.), 1:1 Eric Schmilorz (12.), 1:2 Andreas Knop (19.), 2:2 Oliver Kleewein (29.), 3:2 Pascal Hempel (64.), 4:2 Philipp Lorenz (77.), 4:3 Dusan Dobrin (80.), 5:3 Colin Seliger (84.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Aaron Gaebler, Justus Kott; Zuschauer: 90