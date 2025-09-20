Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Romonta 90 Stedten vor 40 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:1)-Sieg gegen den FC Eintracht Köthen freuen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:1).

Janes Marschall (FC Eintracht Köthen) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 41 wurde das Gegentor durch Maximilian Thomas erzielt.

41. Minute SV Romonta 90 Stedten gleichauf mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage traf in Minute 44 per Strafstoß. Es wollte den Stedtenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Oleksandr Ishchenko versenkte den Ball in Minute 53 ein weiteres Mal, gefolgt von Marschall (69.). Es wollte den Köthenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Schrötter traf in der 76. Minute noch einmal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Am Ende der Partie sollte es dem SV Romonta 90 Stedten noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Grünhage den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Mansfelder entschieden. Die Mansfelder haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Nachtwein, Schrötter, Bielig, Siedler (82. Berger), Lindau, Prenz, Grünhage, Kaschperk (25. Thomas), Merker (72. Pfautsch), Höher

FC Eintracht Köthen: Friese – Paquo, Marschall, Dzwonik, Ishchenko, Becker, Finze, Räber Cruz (77. Fritsch), Abou, Passou Bitalounani (46. Krause), Winter (83. Richter)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40