Petersberg/MTU. 5:1 (2:1) in Sennewitz: Ganze fünf Bälle hat das Team von Sebastian Thiele, der 1. SV Sennewitz, am Samstag im Tor der Besucher aus Halle-Ammendorf untergebracht.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lucas Seidewitz den Ball ins Netz.

1. SV Sennewitz mit 2:0 vorne – Minute 25

Es sah nicht gut aus für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 51 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Luca Joaquin Lorenz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Die Petersberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Görke – Lorenz, Seidewitz, Kasten, Boettcher, Klinge, Von Cieminski, Berner (61. Aldkhawi), Bukenya, Aleithe, Gerlach (75. Hartwig)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Kirchbach (71. Unger), Walter, Geißler (53. Beyer), Saul, Ihezuru (46. Gonzalez Sospedra), Schieritz (46. Schmidt), Thurm (53. Beyer), Kanditt, Klein, Piven

Tore: 1:0 John Viany Bukenya (6.), 2:0 Lucas Seidewitz (25.), 2:1 Stefan Kirchbach (45.), 3:1 John Viany Bukenya (51.), 4:1 Lucas Seidewitz (61.), 5:1 Luca Joaquin Lorenz (90.+2); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Olaf Friedrich; Zuschauer: 36