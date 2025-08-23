Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Sebastian Thiele und sein Team 1. SV Sennewitz gegen den BSV Halle-Ammendorf II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:1) wider.

Petersberg/MTU. Die Petersberger haben am Samstag dem Kontrahenten aus Halle-Ammendorf souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:1) gingen sie vom Platz.

John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lucas Seidewitz den Ball ins Netz.

1. SV Sennewitz liegt in Minute 25 2:0 vorn

Es lief nicht gut für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 51 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Luca Joaquin Lorenz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:1 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz. Die Petersberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Görke – Klinge, Von Cieminski, Kasten, Aleithe, Lorenz, Gerlach (75. Hartwig), Bukenya, Boettcher, Seidewitz, Berner (61. Aldkhawi)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Thurm (53. Beyer), Schieritz (46. Schmidt), Saul, Kanditt, Kirchbach (71. Unger), Walter, Geißler (53. Beyer), Piven, Ihezuru (46. Gonzalez Sospedra), Klein

Tore: 1:0 John Viany Bukenya (6.), 2:0 Lucas Seidewitz (25.), 2:1 Stefan Kirchbach (45.), 3:1 John Viany Bukenya (51.), 4:1 Lucas Seidewitz (61.), 5:1 Luca Joaquin Lorenz (90.+2); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Olaf Friedrich; Zuschauer: 36