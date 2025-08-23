Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:1) ging der 1. SV Sennewitz von Coach Sebastian Thiele aus dem Spiel mit dem BSV Halle-Ammendorf II vom Platz.

Petersberg/MTU. 5:1 (2:1) in Sennewitz: Ganze fünf Bälle hat das Team von Sebastian Thiele, der 1. SV Sennewitz, am Samstag im Tor der Besucher aus Halle-Ammendorf untergebracht.

Gleich nach Anpfiff schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Petersberger legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Lucas Seidewitz der Torschütze.

Es lief nicht gut für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 51 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der 1. SV Sennewitz musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Am Ende des Duells sollte es dem 1. SV Sennewitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Luca Joaquin Lorenz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Petersberger gesichert. Die Petersberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Görke – Aleithe, Bukenya, Von Cieminski, Klinge, Gerlach (75. Hartwig), Berner (61. Aldkhawi), Seidewitz, Lorenz, Kasten, Boettcher

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Piven, Saul, Kirchbach (71. Unger), Klein, Thurm (53. Beyer), Ihezuru (46. Gonzalez Sospedra), Walter, Geißler (53. Beyer), Kanditt, Schieritz (46. Schmidt)

Tore: 1:0 John Viany Bukenya (6.), 2:0 Lucas Seidewitz (25.), 2:1 Stefan Kirchbach (45.), 3:1 John Viany Bukenya (51.), 4:1 Lucas Seidewitz (61.), 5:1 Luca Joaquin Lorenz (90.+2); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Olaf Friedrich; Zuschauer: 36