Petersberg/MTU. Die Petersberger haben am Samstag dem Rivalen aus Halle-Ammendorf souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:1) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Petersberger legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Lucas Seidewitz der Torschütze.

1. SV Sennewitz mit 2:0 vorne – Minute 25

Es lief nicht gut für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 51 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Luca Joaquin Lorenz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der 1. SV Sennewitz rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Görke – Berner (61. Aldkhawi), Seidewitz, Von Cieminski, Bukenya, Boettcher, Kasten, Gerlach (75. Hartwig), Klinge, Aleithe, Lorenz

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Piven, Kanditt, Klein, Saul, Ihezuru (46. Gonzalez Sospedra), Kirchbach (71. Unger), Walter, Schieritz (46. Schmidt), Geißler (53. Beyer), Thurm (53. Beyer)

Tore: 1:0 John Viany Bukenya (6.), 2:0 Lucas Seidewitz (25.), 2:1 Stefan Kirchbach (45.), 3:1 John Viany Bukenya (51.), 4:1 Lucas Seidewitz (61.), 5:1 Luca Joaquin Lorenz (90.+2); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Olaf Friedrich; Zuschauer: 36