Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Sebastian Thiele und sein Team 1. SV Sennewitz gegen den BSV Halle-Ammendorf II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:1) wider.

Petersberg/MTU. Gleich fünfmal hat der 1. SV Sennewitz am Samstag gegen die Rivalen aus Halle-Ammendorf eingenetzt. 5:1 (2:1) für die Petersberger.

John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lucas Seidewitz den Ball ins Netz.

1. SV Sennewitz führt nach 25 Minuten 2:0

Es lief nicht gut für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 51 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. SV Sennewitz musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Am Ende des Duells sollte es dem 1. SV Sennewitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Luca Joaquin Lorenz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (90.+2). Damit war der Sieg der Petersberger gesichert. Die Petersberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Görke – Klinge, Bukenya, Aleithe, Kasten, Lorenz, Berner (61. Aldkhawi), Gerlach (75. Hartwig), Seidewitz, Von Cieminski, Boettcher

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Thurm (53. Beyer), Schieritz (46. Schmidt), Saul, Ihezuru (46. Gonzalez Sospedra), Kanditt, Geißler (53. Beyer), Piven, Klein, Kirchbach (71. Unger), Walter

Tore: 1:0 John Viany Bukenya (6.), 2:0 Lucas Seidewitz (25.), 2:1 Stefan Kirchbach (45.), 3:1 John Viany Bukenya (51.), 4:1 Lucas Seidewitz (61.), 5:1 Luca Joaquin Lorenz (90.+2); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Olaf Friedrich; Zuschauer: 36