Der MSV Eisleben unter Leitung von Coach Mike Wiele feierte einen deutlichen Erfolg über den FC Eintracht Köthen mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Köthen durch.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Twardy (10.) erzielt wurde.

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – Minute 10

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen steckte zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Paul Schotte wurde für Alexandros Dimespyra eingesetzt und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite verließen Finn Becker für Kenneth Noel Fritsch und Malikie Sawaneh für Janes Marschall den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 69. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben steckte zweimal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Yannik Rische (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Eckstein, Müller (64. Zeugner), Shtyrbu, Teske, Beese, Blankenburg (64. Roos), Bobeliuk (70. Rische), Twardy (75. Eichler), Dimespyra (57. Schotte), Bloßfeld

FC Eintracht Köthen: Friese – Ishchenko, Paquo, Passou Bitalounani, Kallenbach, Abou (79. Richter), Finze, Sawaneh (66. Marschall), Becker (59. Fritsch), Dzwonik, Räber Cruz

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85