Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging der MSV Eisleben von Trainer Mike Wiele aus dem Duell mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Eisleben/MTU. Am Freitag konnte das Publikum auf dem Städtischer Sportplatz ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Eisleber gewannen deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Köthen.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Twardy den Ball ins Netz (10.).

Doppelpack von Jannik Twardy bringt MSV Eisleben 2:0 in Führung – 10. Minute

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Paul Schotte kam rein für Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben musste zweimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannik Rische den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Eisleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Dimespyra (57. Schotte), Eckstein, Müller (64. Zeugner), Bloßfeld, Teske, Bobeliuk (70. Rische), Twardy (75. Eichler), Blankenburg (64. Roos), Shtyrbu, Beese

FC Eintracht Köthen: Friese – Paquo, Räber Cruz, Kallenbach, Finze, Ishchenko, Dzwonik, Sawaneh (66. Marschall), Becker (59. Fritsch), Abou (79. Richter), Passou Bitalounani

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85