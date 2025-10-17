Der MSV Eisleben unter Leitung von Coach Mike Wiele feierte ein überlegenes Ergebnis über den FC Eintracht Köthen mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Köthen durch.

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Eisleber legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Twardy der Torschütze (10.).

10. Minute: MSV Eisleben in Führung dank Doppelpack von Jannik Twardy – 2:0

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Paul Schotte wurde für Alexandros Dimespyra eingesetzt und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite verließen Finn Becker für Kenneth Noel Fritsch und Malikie Sawaneh für Janes Marschall den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 69. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte zweimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannik Rische den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (89.). Damit war der Sieg der Eisleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Müller (64. Zeugner), Eckstein, Twardy (75. Eichler), Blankenburg (64. Roos), Shtyrbu, Bobeliuk (70. Rische), Teske, Bloßfeld, Dimespyra (57. Schotte), Beese

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz, Dzwonik, Becker (59. Fritsch), Paquo, Abou (79. Richter), Kallenbach, Sawaneh (66. Marschall), Ishchenko, Finze, Passou Bitalounani

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85