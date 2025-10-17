Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging der MSV Eisleben von Trainer Mike Wiele aus dem Spiel mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Köthen durch.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Twardy (10.) erzielt wurde.

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – Minute 10

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen kassierte zweimal Gelb. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Paul Schotte ersetzte Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner kam rein für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben musste zweimal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Shtyrbu, Teske, Twardy (75. Eichler), Beese, Blankenburg (64. Roos), Müller (64. Zeugner), Bobeliuk (70. Rische), Dimespyra (57. Schotte), Eckstein, Bloßfeld

FC Eintracht Köthen: Friese – Passou Bitalounani, Paquo, Sawaneh (66. Marschall), Räber Cruz, Dzwonik, Abou (79. Richter), Becker (59. Fritsch), Finze, Kallenbach, Ishchenko

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85