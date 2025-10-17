Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Mike Wiele feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Eintracht Köthen mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Die 85 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber besiegten das Team aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich.

Schon kurz nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Twardy (10.) erzielt wurde.

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen steckte zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Paul Schotte kam rein für Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte zweimal Gelb.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Dimespyra (57. Schotte), Müller (64. Zeugner), Bloßfeld, Blankenburg (64. Roos), Twardy (75. Eichler), Eckstein, Teske, Beese, Bobeliuk (70. Rische), Shtyrbu

FC Eintracht Köthen: Friese – Passou Bitalounani, Finze, Paquo, Sawaneh (66. Marschall), Ishchenko, Abou (79. Richter), Kallenbach, Becker (59. Fritsch), Räber Cruz, Dzwonik

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85