Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der MSV Eisleben von Trainer Mike Wiele aus dem Duell mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Köthen durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Jannik Twardy für Eisleben traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Eisleber legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Twardy der Torschütze (10.).

Doppelpack von Jannik Twardy bringt MSV Eisleben 2:0 in Führung – Minute 10

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen kassierte zweimal Gelb. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Paul Schotte kam rein für Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben musste zweimal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Teske, Beese, Bloßfeld, Dimespyra (57. Schotte), Bobeliuk (70. Rische), Shtyrbu, Eckstein, Twardy (75. Eichler), Müller (64. Zeugner), Blankenburg (64. Roos)

FC Eintracht Köthen: Friese – Passou Bitalounani, Dzwonik, Sawaneh (66. Marschall), Paquo, Räber Cruz, Becker (59. Fritsch), Finze, Abou (79. Richter), Ishchenko, Kallenbach

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 85