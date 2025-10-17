Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der MSV Eisleben von Trainer Mike Wiele aus dem Kräftemessen mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Köthen durch.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Eisleber legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Twardy der Torschütze (10.).

Minute 10: MSV Eisleben vorne dank Doppelpack von Jannik Twardy – 2:0

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen steckte zweimal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Paul Schotte kam rein für Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der MSV Eisleben steckte zweimal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannik Rische den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Eckstein, Shtyrbu, Bloßfeld, Beese, Bobeliuk (70. Rische), Dimespyra (57. Schotte), Teske, Twardy (75. Eichler), Blankenburg (64. Roos), Müller (64. Zeugner)

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou (79. Richter), Ishchenko, Becker (59. Fritsch), Paquo, Finze, Räber Cruz, Kallenbach, Dzwonik, Passou Bitalounani, Sawaneh (66. Marschall)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Zuschauer: 85