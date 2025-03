Der SV Höhnstedt errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 161 Zuschauern einen klaren 4:2 (2:2)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der BSV Halle-Ammendorf II haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:2 (2:2). Höhnstedt – Halle-Ammendorf: Nachdem der SV Höhnstedt an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 4:2 (2:2).

Schon kurz nach Kick-Off schoss Mario Bohmeyer das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Bohmeyer der Torschütze (18.).

SV Höhnstedt liegt 0:2 zurück – 18. Minute

Höhnstedt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 8 schoss und traf (27.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 27 Minuten legte das Team von Wiebke Stauch nach und netzte zwei weitere Male ein (45, 54). Spielstand 3:2 für den SV Höhnstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte zweimal Gelb. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Marcel Rickert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (86.).

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – BSV Halle-Ammendorf II

SV Höhnstedt: Orlamünde – Müller (88. Eichardt), Friedemann (58. Mergner), Rickert, Schauer (62. Scheffler), Elstner, Janzen, Folter, Matz, Schulz, Kropp

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Schmidt, Thurm, Kirchbach (80. Wenzel), Bohmeyer, Neubert, Walter (71. Jahnel), Schieritz, Lindenhahn, Kanditt, Beyer (71. Beyer)

Tore: 0:1 Mario Bohmeyer (3.), 0:2 Mario Bohmeyer (18.), 1:2 Danny Schulz (27.), 2:2 Sven Müller (45.), 3:2 Martin Kropp (54.), 4:2 Marcel Rickert (86.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Jörg Hagendorf; Zuschauer: 161