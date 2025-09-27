Dem MSV Eisleben glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Eisleben/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

In Minute 19 schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Eisleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 37 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Twardy.

Doppelpack von Jannik Twardy bringt MSV Eisleben 2:0 in Führung – 37. Minute

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Dawda Manga den Ball über die Torlinie bugsierte (76.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Eckstein, Aßmann (64. Seidemann), Dimespyra (89. Bloßfeld), Twardy, Weise, Teske, Bobeliuk (64. Roos), Shtyrbu, Beese (83. Eichler), Müller (69. Damm)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger, Halibei (62. Barghan), Teklay, Stolle, Manga, Keunang, Tilahun (46. Hardt), Müller, Moh, Tinto (60. Shuba)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40