Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 68 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:2)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Robert Voß (SSV 90 Landsberg) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (10.).

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Christopher Kleeblatt ersetzte Benjamin Rappe und Maximilian George kam rein für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite sprangen Florian Nachtwein für Tim Kaschperk und Maximilian Thomas für Jannis Berger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Christopher Kleeblatt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 ausbaute (87.). Damit war der Triumph der Landsberger gesichert. Die Landsberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Voß, Madalschek, Köhler, Diallo (85. Thiel), Rappe (67. Kleeblatt), Scheller (88. Stephan), Berbig (31. Dammering), Stryjakowski (67. George), Hampel, Darmochwal

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Siedler, Schrötter, Jüttner, Prenz, Kaschperk (63. Nachtwein), Lindau, Berger (72. Thomas), Merker, Bielig

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68