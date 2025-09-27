Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der MSV Eisleben vor 40 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Eisleben/MTU. Am Samstag haben sich der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Eisleber waren aber noch nicht fertig: Acht Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Twardy.

Doppelpack von Jannik Twardy bringt MSV Eisleben 2:0 in Führung – Minute 37

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Es blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Dawda Manga den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (76.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Eckstein, Bobeliuk (64. Roos), Shtyrbu, Aßmann (64. Seidemann), Twardy, Teske, Müller (69. Damm), Dimespyra (89. Bloßfeld), Weise, Beese (83. Eichler)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tilahun (46. Hardt), Halibei (62. Barghan), Tinto (60. Shuba), Stolle, Moh, Manga, Müller, Teklay, Keunang, Zuleger

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40