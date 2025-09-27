Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Die 70 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten die Gäste aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän.

Jamy Leon Görlitz traf für den 1. SV Sennewitz in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde ein weiteres Tor durch John Viany Bukenya erzielt.

39. Minute: 1. SV Sennewitz führt mit zwei Toren

Es lief nicht gut für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur vier Spielminuten darauf konnte Max Angermann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 4:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Boettcher, Bukenya (86. Salomon), Dieske, Herrmann (62. Lorenz), Görlitz, Angermann, Gerlach, Dittrich (85. Berner), Von Cieminski, Schmidt (77. Horn)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Knaut, Schlesier, Knorr (39. Diallo), Stryjakowski, Scheller, Voß, Madalschek (76. Stephan), Köhler (63. Weber), Reuschel, Darmochwal

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70