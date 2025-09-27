Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der 1. SV Sennewitz vor 70 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SSV 90 Landsberg freuen.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger waren den Gästen aus Landsberg mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Jamy Leon Görlitz (1. SV Sennewitz) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte John Viany Bukenya den Ball ins Netz.

1. SV Sennewitz liegt in Minute 39 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Max Angermann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (57.). Damit war der Sieg der Petersberger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Görlitz, Von Cieminski, Schmidt (77. Horn), Dittrich (85. Berner), Gerlach, Bukenya (86. Salomon), Boettcher, Dieske, Herrmann (62. Lorenz), Angermann

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski, Knorr (39. Diallo), Knaut, Köhler (63. Weber), Reuschel, Darmochwal, Scheller, Voß, Madalschek (76. Stephan), Schlesier

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70