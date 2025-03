Zörbig/MTU. Die 63 Besucher auf der Sportanlage- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger besiegten das Team aus Halle-Neustadt mit 4:0 (3:0) deutlich.

Gleich nach Spielstart schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb (10.). Die Zörbiger waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 29 wurde ein weiteres Tor durch Pascal Hempel erzielt.

Zörbiger FC führt in Minute 29 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 36: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Torsten Schmidt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Jonas Finger kam rein für Tom Gansen und Colin Seliger für Felix Schindler. Auf der Gastseite sprangen Axmed Ali Yusuf für Tobias Wendorff und Maximilian Hardt für Danut Halibei ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jonas Finger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Zörbiger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Halle-Neustadt

Zörbiger FC: Bellstedt (75. Sambale) – Oertel, Deidok, Kleewein (80. Schönburg), Matthias, Gansen (46. Finger), Moreno Silva, Schmidt (66. Knorr), Schindler (56. Seliger), Teichert, Hempel

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Müller, Regener, Keunang, Batonon, Rachid, Tinto, Wendorff (40. Ali Yusuf), Halibei (60. Hardt), Trolli, Hamkou

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (8.), 2:0 Pascal Hempel (29.), 3:0 Torsten Schmidt (36.), 4:0 Jonas Finger (70.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Assistenten: Oliver Oehme, Jan Bendicks; Zuschauer: 63