Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Trainer Marcus Niemeier aus dem Duell mit dem FC Halle-Neustadt vom Platz.

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

Felix Schmidt (BSV Halle-Ammendorf II) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lennart Klein (35.) erzielt wurde.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Fredrick Geißler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (77.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kirchbach, Keitel (80. Neubert), Klein, M. R. Beyer (46. R. Beyer), Große, Agwu (77. Kanditt), Gonzalez Sospedra (62. Walter), Schmidt (68. Hanke), Kunze, Geißler

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Halibei (66. Belay Weldemichael), Stolle, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Zuleger (66. Barghan), Keunang (57. Ali Yusuf), Zavoloka, Müller, Tinto, Teklay (57. Manga), Hardt

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37