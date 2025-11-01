Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Marcus Niemeier und sein Team BSV Halle-Ammendorf II gegen den FC Halle-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

Felix Schmidt (BSV Halle-Ammendorf II) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lennart Klein den Ball ins Netz (35.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Fredrick Geißler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (77.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Schmidt (68. Hanke), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Große, Gonzalez Sospedra (62. Walter), Keitel (80. Neubert), Klein, Geißler, Kirchbach, Kunze, Agwu (77. Kanditt)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Halibei (66. Belay Weldemichael), Teklay (57. Manga), Tinto, Keunang (57. Ali Yusuf), Müller, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Stolle, Hardt, Zuleger (66. Barghan), Zavoloka

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37