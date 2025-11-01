Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Trainer Marcus Niemeier feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Halle-Neustadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

In Minute 21 schoss Felix Schmidt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lennart Klein den Ball ins Netz (35.).

2:0 Vorsprung für BSV Halle-Ammendorf II – 35. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Fredrick Geißler (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Klein, Agwu (77. Kanditt), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Große, Kirchbach, Keitel (80. Neubert), Schmidt (68. Hanke), Gonzalez Sospedra (62. Walter), Geißler, Kunze

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang (57. Ali Yusuf), Hardt, Müller, Zuleger (66. Barghan), Teklay (57. Manga), Tinto, Stolle, Zavoloka, Halibei (66. Belay Weldemichael), Abdulrahman (68. Al-Hamdi)

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37