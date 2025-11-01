Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Marcus Niemeier und sein Team BSV Halle-Ammendorf II gegen den FC Halle-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

Nach nur 21 Minuten schoss Felix Schmidt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (35.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

32 Minuten nach der Pause konnte Fredrick Geißler (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Große, Klein, Geißler, Kunze, Schmidt (68. Hanke), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Kirchbach, Gonzalez Sospedra (62. Walter), Agwu (77. Kanditt), Keitel (80. Neubert)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Teklay (57. Manga), Keunang (57. Ali Yusuf), Stolle, Zavoloka, Zuleger (66. Barghan), Hardt, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Müller, Halibei (66. Belay Weldemichael)

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37