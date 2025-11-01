Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Trainer Marcus Niemeier feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Halle-Neustadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Stadion der Waggonbauer eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Neustadt.

Felix Schmidt (BSV Halle-Ammendorf II) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (35.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Fredrick Geißler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (77.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kunze, Klein, Schmidt (68. Hanke), Keitel (80. Neubert), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Geißler, Kirchbach, Gonzalez Sospedra (62. Walter), Agwu (77. Kanditt), Große

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Halibei (66. Belay Weldemichael), Teklay (57. Manga), Stolle, Zavoloka, Keunang (57. Ali Yusuf), Tinto, Hardt, Zuleger (66. Barghan), Müller, Abdulrahman (68. Al-Hamdi)

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37