Die Turbine Halle II hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SV Romonta 90 Stedten mit 3:5 (1:2).

3:5 – Turbine Halle II verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Romonta 90 Stedten

Halle/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag 3:5 (1:2) getrennt.

Niclas Noah Kochmann traf für den Turbine Halle II in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Hallenser konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (27.).

27. Minute Turbine Halle II gleichauf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Halle legte nochmal vor. Moritz Teichler versenkte den Ball in der 87. Spielminute. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Jan-Marek Leinhoß den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Nultsch, Kochmann, Leinhoß, Krziwanie (73. Zahn), Titonis (73. Brülls), Kuske, Büchner (64. Teichler), Everding, Günther (64. Anders), Wehse (64. Müller)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Böttger, Lindau, Siedler, Berger (66. Berger), Schrötter (46. Thomas), Bielig, Höher, Schreiber, Nachtwein

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32