Ein 3:3 (0:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Höhnstedt und SSV 90 Landsberg am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Maik Stryjakowski für Landsberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Landsberger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Philipp Köhler der Torschütze (39.).

SV Höhnstedt liegt 0:2 zurück – Minute 39

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Am Ende der Partie sollte es dem SV Höhnstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Weißenborn den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Salzataler Team erzielte (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Göring, Ruckhardt, Schauer, Schulz, Rickert, Mergner (90. Ruhmann), Balashov (85. Scheffler), Elstner, Weißenborn, Matz

SSV 90 Landsberg: Dimke – Knaut (73. Madalschek), Köhler (88. Stephan), Rappe, Scheller, Knorr, Kleeblatt, Diallo (73. George), Wichmann, Reuschel (80. Schubert), Stryjakowski

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103