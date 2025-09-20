Der BSV Halle-Ammendorf II errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 35 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Justin Thurm für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Lennart Klein (37.) erzielt wurde.

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Jordi Gonzalez Sospedra den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (88.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kirchbach, Beyer, Kanditt, Klein (89. Kettmann), Bergmann, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Piven, Thurm (90. Brock), Große, Unger (63. Schieritz)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann, Freund (77. Götz), Lindenhahn, Kleinert, Dinter, Hermann, (74. Ranft), Richter (46. Troitzsch), Dragon, Balbach (58. Öder)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff; Zuschauer: 35