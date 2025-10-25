Dem Zörbiger FC gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 3:1 (3:0) zu besiegen. 79 Zuschauer waren live dabei.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger besiegten die Gäste aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zörbiger legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Tom Matthias der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Höhnstedt erlangte (51.). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Nentwig (46. Lindemann), Gansen (66. Kleewein), Moreno Silva, Oertel, Brenner, Seliger, Schmidt (73. Deidok), Hempel, Teichert, Matthias

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, Raase, Ruckhardt, Matz, Balashov, Rickert, Dressel, Mergner (70. Aschenbach), Matz, Göring

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79