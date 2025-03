Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SV Blau-Weiß Dölau II vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den Nietlebener SV Askania 09 freuen.

Halle/MTU. Dölau – Nietleben: Nachdem der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Es waren schon 29 Minuten des Spiels vergangen, als Martin Stutzer für Nietleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jonas Redmann den Ball ins Netz.

SV Blau-Weiß Dölau II und Nietlebener SV Askania 09 – 1:1 in Minute 63

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb. Der Nietlebener SV Askania 09 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Reinhard Kansy. Unentschieden. Dölaus David Ojo konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Björn Dinter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Der SV Blau-Weiß Dölau II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – Nietlebener SV Askania 09

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Ranft, Schuh, A. Kleinert, Redmann, Klaus, Dinter, Jäschke (71. Grimm), Hermann, Witter (77. Ojo), M. Kleinert (89. Klüver)

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Hübner (83. Göring), Berlt (63. Akpan), Losse, Müller, Oelschlägel, Stutzer, Manga, Gudert, Lailach, Demyantsev (63. Caroli)

Tore: 0:1 Martin Stutzer (29.), 1:1 Jonas Redmann (63.), 2:1 David Ojo (83.), 3:1 Björn Dinter (89.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Pascal Bönecke, Karsten Bukvic; Zuschauer: 30