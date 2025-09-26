weather wolkig
  4. Ergebnis 5. Spieltag: 3:0 – Sieg für BSV Halle-Ammendorf II gegen SV Höhnstedt

Der BSV Halle-Ammendorf II erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 85 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Aktualisiert: 27.09.2025, 02:50

Halle/MTU. Die 85 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Sebastian Hanke (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Dmytro Piven erzielt.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr
  • Austragungsort: Halle
  • Wettbewerb: Landesklasse 5
  • Spieltag: 5

2:0 Vorsprung für BSV Halle-Ammendorf II – 57. Minute

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Lennart Klein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (86.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Unger, M. R. Beyer, Schmidt (66. Hertel), Gehrke-Walther, Gonzalez Sospedra (46. Klein), Kominek, Kanditt (83. Ommih), Thurm (77. Ihezuru), Kirchbach, Hanke (46. Piven)
SV Höhnstedt: Kalcher – Aschenbach, Rickert, Göring (60. Ruckhardt), Matz, Schauer, Elstner, Matz, Dressel, Müller (75. Balashov), Schulz
Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85