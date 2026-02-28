Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war der Zörbiger FC gegenüber dem FC Eintracht Köthen machtlos und wurde mit 2:5 (2:3) vom Platz gefegt.

2:5 – Zörbiger FC verliert auf dem heimischen Platz klar gegen FC Eintracht Köthen

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Eintracht Köthen ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (2:3).

Michl Winter (FC Eintracht Köthen) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jair Waylen Perry den Ball ins Netz (24.).

Zörbiger FC liegt 0:2 zurück – Minute 24

Tor Nummer drei schoss Pascal Hempel für Zörbig (30.). Die Partie blieb spannend. Oliver Kleewein (Zörbig) und Erony Pinto Correia (Köthen) trafen in Minute 35 und 45. Alhassana Diawara traf für Köthen (80). Spielstand 4:2 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es dem FC Eintracht Köthen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon acht Minuten in der Nachspielzeit, als Adrian Wojciech Mendel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:5 ausbaute (90.+8). Damit war der Sieg der Köther entschieden.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Eintracht Köthen

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Hempel, Oertel, Gansen, Schindler, Schmidt, Kleewein (67. Schönburg), Brenner, Behr, Nentwig (46. Lindemann)

FC Eintracht Köthen: Friese – Arolu, Dzwonik, Amadou Narey, Perry (45. Mendel), Pinto Correia (53. Ishchenko), Becker, Kallenbach, Winter (74. Diawara), Sawaneh (77. Abou), Bartosiak

Tore: 0:1 Michl Winter (13.), 0:2 Jair Waylen Perry (24.), 1:2 Pascal Hempel (30.), 2:2 Oliver Kleewein (35.), 2:3 Erony Pinto Correia (45.), 2:4 Alhassana Diawara (80.), 2:5 Adrian Wojciech Mendel (90.+8); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 114